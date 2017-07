Reprezentantii Uniunii Europene (UE) vor accepta o inasprire a reglementarilor cu privire la imigratie in sensul dorit de Regatului Unit, pentru a pastra tara in blocul european, afirma sambata fostul premier britanic Tony Blair, relateaza AFP.

”Responsabilii europeni, potrivit unor discutii pe care le-am purtat, sunt pregatiti sa ia in considerare schimbari in sensul dorit de Marea Britanie, inclusiv cu privire la libertatea circulatiei. Insa aceasta optiune este exclusa”, si-a exprimat regretul fostul premier intr-un articol pentru cercul sau de reflectie, Institute for Global Change, potrivit News.ro.

Libertatea circulatiei in interiorul UE si imposibilitatea ca regatul sa-si controleze imigratia au fost unul dintre motivele centrale ale votului britanicilor in favoarea unei iesiri din UE in referendumul de la 23 iunie 2016.

David Cameron a obtinut in februarie 2016, cu patru luni inainte de referendum, o consolidare a ”statutului special” al Regatului Unit in UE, printr-o ”frana de urgenta” cu privire la anumite ajutoare sociale acordate migrantilor europeni, pe o perioada de sapte ani, insa aceste reforme au fost considerate insuficiente de electoratul pro-Brexit.

Tony Blair apreciaza ca alegerea presedintelui francez Emmanuel Macron a schimbat dinamica europeana. ”Examenul rational al optiunilor ar include-o in mod judicios pe cea de a negocia cu Marea Britanie ramanerea sa intr-o Europa pregatita sa se reformeze si sa faca jumatate drum catre noi”, scrie fostul premier. ”Reformele sunt de-acum in programul Europei”, apreciaza el.

Sursa foto: 360b / Shutterstock