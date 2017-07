La Zingst, pe malul Marii Baltice, sefa Guvernului s-a angajat sa aprofundeze proiectul european, daca alegatorii germani ii acorda, la 24 septembrie, al patrulea mandat consecutiv, potrivit News.ro. Apartenenta Germaniei la blocul comunitar este, in opinia cancelarului, una dintre cele mai mari forte ale tarii ei, iar victoriile in Franta si Olanda ale sustinatorilor Uniunii au contribuit la schimbarea abordarii sale europene.

”Pentru multi, inclusiv pentru mine, ceva s-a schimbat atunci cand i-am vazut pe britanici vrand sa plece, atunci cand noi eram ingrijorati de rezultatul alegerilor in Franta sau in Olanda”, le-a spus Angela Merkel sustinatorilor ei.

Europa, a recunoscut ea, este departe de a fi perfecta si pare uneori prea birocratica, ”insa am realizat in aceste ultime luni ca Europa este mult mai mare decat birocratia si reglementarile economice, ca Europa si traiul in comun in Uniunea Europeana sunt intim legate de razboi si de pace, ca deceniile de pace de dupa al Doilea Razboi Mondial ar fi fost complet de neimaginat fara Uniunea Europeana”.

Nascuta in Germania de Est, Angela Merkel a deplans faptul ca prea multe persoane nu apreciaza Uniunea si avantajele ei, ca este vorba despre libertatea de exprimare, libertatea religioasa ori libertatea circulatiei. ”In multe parti ale lumii, aceste lucruri nu exista, si de aceea trebuie sa ne batem pentru aceasta Europa”, a indemnat ea.

”De aceea unul dintre afisele mele de campanie spune «Daca Europa este mai puternica, atunci Germania va fi puternica»”. Angela Merkel s-a declarat totodata deschisa unei consolidari a Uniunii Europene prin infiintarea unui minister al zonei euro, insarcinat sa supervizeze un buget comun destinat investitiilor si cu transferuri care sa permita amortizarea dificultatilor cu care se confrunta o tara sau alta.

