”Sunteti intr-o forma atat de buna”, i-a spus Donald Trump Primei Doamne joi, in timpul primeii sale vizite de stat in Franta, o scena filmata cu telefonul mobil. ”Ma intreb daca ea poate sa spuna acelasi lucru dspre el”, a declarat Julie Bishop pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC), cand a fost intrebata daca ar fi flatata sau ofensata in cazul in care i s-ar spune asa ceva.

”As fi surprinsa, cred. Este un comentariu destul de interesant”, a spus ea. Julie Bishop a refuzat sa faca alte comentarii despre aceste declaratii ale lui Donald Trump la Paris, insa a spus, fara sa fie intrebata, despre modul in care Trump foloseste retele de socializare, ca ea nu ar ”comenta pe site-ul lui de Twitter”.

Julie Bishop face aceste declaratii critice in urma unei convorbiri telefonice dure intre Donald Trump si premierul australian Malcolm Turnbull, in care presedintele american a inchis dupa 25 de minute, in pofida faptului ca discutia era programata sa dureze o ora, potrivit ziarului The Washington Post (WP).

Relatia intre cele doua tari a atras atentia din nou in iunie, dupa divulgarea in presa a unei inregistrari in care Malcolm Turnbull il ironiza pe Donald Trump la un eveniment media ”off-the-record”. Insa cei doi lideri ”se inteleg bine”, a declarat Donald Trump in mai, in urma primei sale intalniri fata in fata cu Malcolm Turnbull.

Sursa foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock