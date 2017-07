Adjunctul ministrului pentru Suveranitate Maritima Arif Havas Oegroseno a prezentat intr-o conferinta de presa, la Jakarta, o noua harta cu noul nume al teritoriului respectiv, potrivit News.ro. ”Este necesar sa actualizam numele marii si sa prezentam ONU un raport despre noile frontiere”, a declarat Oegroseno pentru agentia proguvernamentala de stiri Antara.

”Acest (sistem) va permite comunitatii internationale sa stie al cui teritoriu strabat”, a adaugat el. Marea Chnei de Sud, presarata de sute de insulite, recife si bancuri de nisip, este o ruta cruciala in transportul maritim, iar pe fundul ei ar exista numeroase zacaminte de petrol si gaze naturale.

China revendica intreaga mare, insa Vietnamul, Taiwanul, Filipinele, sultanatul Brunei si Malaysia, tari riverane, au formulat la randul lor revendicari teritoriale concurente asupra unor parti ale marii in zona tarmurilor lor. China a investit masiv, in ultimii ani, in construirea si militarizarea unor insulite artificiale in Marea Chinei de Sud.

Alte tari din regiune au desfasurat la randul lor, la o scala mai mica, mijloace militare pentru a-si sustine revendicarile. Indonezia insista ca nu se amesteca in disputa de la Marea Chinei de Sud, in pofida unui conflict cu Beijingul cu privire la un trauler chinez despre care Jakarta a afirmat ca a intrat in apele sale de pescuit.

Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Geng Shuang, a declarat ca nu este la curent cu detalii referitoare la decizia Indoneziei, insa a reiterat pretentiile teritoriale ale Beijingului asupra marii. ”Asa-numita schimbare de nume nu are niciun sens si nu ajuta efortul international de standardizare a numelui locurilor”, a declarat Geng vineri intr-o conferinta de presa obisnuita.

”Noi speram ca tari relevante sa coopereze cu China la un scop comun si la mentinerea comuna a actualei situatii solide, cu greu castigata, in Marea Chinei de Sud”, a spus el. Indonezia nu este prima tara care redenumeste o parte a Marii Chinei de Sud.

Filipinele si-au redenumit in 2011 apele teritoriale ”Marea Filipinelor de Vest”, iar doi ani mai tarziu a prezentat disputa teritoriala la Curtea Pemanenta de Arbitraj de la Haga. Tribunalul s-a pronuntat in iulie 2016 in favoarea Filipinelor si a stabilit ca China nu are vreo baza juridica sa revendice drepturi istorice asupra intregii Marii Chinei de Sud.

Beijingul, care a refuzat sa participe la proces, a respins hotararea justitiei internationale drept o farsa. Oegroseno a subliniat ca Guvernul indonezian are autoritatea sa numeasca orice zona din teritoriul tarii. Marea Natuna de Nord va fi semnalata ONU si Organizatiei Hidrografice Internationale in vederea inregistrarii oficiale, a anuntat el.

Sursa foto: humphery / Shutterstock