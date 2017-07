Nivelul aprobarii aprobarii actiunii presedintelui american Donald Trump a scazut la 36% la aproape sase luni de la investire, potrivit unui nou sondaj Washington Post-ABC, relateaza DPA. Aprobarea, pe ansamblu, a actiunii lui Trump, in aprilie, era de 42%.

Potrivit acestui sondaj, publicat sambata, nivelul dezaprogarii actiunii lui Donald Trump a crescut cu cinci puncte procentuale, la 58%. Per ansamblu, 48% dintre persoanele chestionate spun ca ”dezaproba puternic” performanta actualului locatar al Casei Albe.

Sondajul arata ca aproape jumatate dintre americani (48%) considera leadershipul american in lume mai slab de la instalarea lui Donald Trump la putere, in ianuarie, in timp ce 27% considera ca este mai puternic. Jumatate (50%) dintre americani apreciaza ca al 45-lea presedinte face o treaba mai rea ca cei mai multi dintre fostii presedinti si numai 25% considera ca isi face treaba mai bine ca predecesorii sai.

Aproape tot atatia sunt de parere ca Donald Trump se descurca la fel ca presedintii anteriori, potrivit unui rezumat al constatarilor sondajului publicat de Washington Post. De asemenea, 55% dintre persoanele intervievate afirma ca Donald Trump nu avanseaza in mod semnificativ catre obiectivele pe care si le-a propus.

Sursa foto: Evan El-Amin / Shutterstock