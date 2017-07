”Americanul, care are si alta nationalitate, a fost identificat si arestat de serviciile de informatii”, a declarat un purtator de cuvant al justitiei iraniene, Gholamhossein Mohseni-Ejeie. ”El a venit cu o misiune de infiltrare si a fost condamnat la zece ani de inchisoare”, a adaugat purtatorul de cuvant intr-o conferinta de presa transmisa in direct de televiziunea de stat.

Mohseni-Ejeie nu a precizat data arestarii acestuia si nici identitatea sa.. ”Acest individ era ghidat direct de americani” in misiunea sa, a adaugat el, fara sa explice natura acestei misiuni. Americanul ”a facut apel impotriva condamnarii sale”, a continuat reprezentantul iranian, subliniind ca va oferi detalii suplimentare ”odata confirmata pedeapsa”.

Doi cetateni iraniano-americani, omul de afaceri Siamak Namazi si tatal sau Mohammad Bagher Namazi, au fost condamnati in octombrie 2016, alaturi de alte patru persoane, la zece ani de inchisoare pentru ”spionaj” in favoarea Washingtonului. Siamak Namazi a fost arestat in octombrie 2015. Tatal sau, Bagher, in prezent in varsta de 81 de ani si care a lucrat pentru Unicef, a fost retinut in februarie 2016, cand a venit in Iran intr-o incercare de a obtine eliberarea fiului sau.

Statele Unite au cerut in mai multe randuri eliberarea imediata a celor doi barbati. Washingtonul cere cooperarea Teheranului in cazul lui Robert Levinson, un fost agent FBI, dat disparut in Iran in 2007. Acest nou caz are loc in plina intensificare a relatiilor cu Iran, in contextul in care presedintele american Donald Trump si Congresul au adoptat o pozitie ostila fata de Teheran. Iran si Statele Unite nu intretin relatii diplomatice din 1980.

