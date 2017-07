Aproximativ 2.000 de sectii de votare au fost deschise la ora locala 7.00 (14.00, ora Romaniei), a anuntat coalitia de opozitie Masa Unitatii Democratice (MUD). Inainte de deschidere, zeci de persoane stateau deja la coada in fata mai multor sectii, la Caracas, potrivit unor jurnalisti AFP de la fata locului, potrivit News.ro.

Prezentat ca un act de ”nesupunere civila”, acest vot, care se desfasoara fara aprobarea autoritatilor, are ca scop sa arate respingerea de catre populatie a viitoarei Adunari Constituante, potrivit coalitiei antichaviste - dupa numele lui Hugo Chavez, presedinte al tarii din 1999 si pana la moartea sa in 2013 - reunite in cadrul MUD.

”Tara nu doar ca va respinge Constituanta, ci va da un mandat sa se ceara o schimbare de regim, iesirea din dictatura si deschiderea unei tranzitii cu un guvern de uniune nationala”, a declarat sambata pentru AFP o reprezentanta a opozitiei, Maria Corina Machado. Potrivit Institutului de sondaje Datanalisis, aproape 70% dintre venezueleni se opun Constituantei, iar 80% denunta modul in care Maduro gestioneaza o tara in parte paralizata si traumatizata de trei luni si jumatate de manifestatii in care au fost ucise 95 de persoane.

Potrivit unor proiectii Datanalisis, aproximativ 10,5 milioane de persoane, din 19 milioane de alegatori, s-au declarat dispuse sa voteze in acest plebiscit. Constituanta dorita de Maduro, ai carei 545 de membri urmeaza sa fie alesi pe 30 iulie, va avea ca misiune sa modifice Constitutia in vigoare cu scopul de a asigura, in opinia sa, stabilitatea politica si economica a Venezuelei.

Proiectul este ferm respins de antichavisti, care il considera un mijloc de ocolire a Adunarii Nationale, in care opozitia este majoritara din 2016. ”Acest lucru va marca un inainte si un dupa in aceasta lupta in vederea revenirii democratiei in Venezuela”, a declarat Julio Borges, presedintele Parlamentului.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres si-a exprimat ingrijorarea. ”Exista o nevoie urgenta a unui dialog national in Venezuela intre Guvern si opozitie”, a declarat el vineri, citat intr-un comunicat. In paralel, Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a publicat date cu privire la cereri de azil depuse de venezueleni - 52.000 de cereri au fost depuse din ianuarie, de doua ori mai multe decat cele inregistrate anul trecut.

Tot duminica, Guvernul a invitat cetatenii sa vina sa testeze masinile de vot care vor fi puse in functiune la sfarsitul lunii in vederea alegerii membrilor Constituantei. Obiectivul este sa nu lase terenul liber opozitiei. Seful statului si-a indemnat adversarii sa-si desfasoare consultare intr-o atmosfera ”pasnica”. Acest ”show international (...), faceti-l, dar in pace”, a declarat Nicolas Maduro, care este sustinut de armata, un actor de neocolit in jocul politic.

Criza are loc pe fondul caderii cursului petrolului, incepand din 2014, care loveste din plin economia, in care 95% din devize provin din exportul aurului negru. Sambata, cinci fosti presedinti latino-americani au sosit la caracas pentru a asista la consultarea opozitiei ca ”observatori internationali”.

La sosirea sa, mexicanul Vicente Fox a apreciat ca aceasta consultare a opozitiei marcheaza inceputul ”drumului catre sfarsitul” Guvernului Maduro, care ”trebuie sa inteleaga ca nimeni nu are nimic cu el, dar ca el nu poate continua sa distruga economia” Venezuelei. Fox este insotit de fostii presedinti columbian Andres Pastrana, costaricani Laura Chinchilla si Miguel Angel Rodriguez si bolivian Jorge Quiroga.

MUD considera ca aceasta consultare populara va fi ”detonatorul” ultimei faze a mobilizarii care vizeaza sa-l oblige pe Nicolas Maduro sa plece de la putere. Tabara guvernamentala a lasat in ultimele saptamani sa se intrevada fisuri, in urma luarilor de pozitie critice ale procurorul general Luisa Ortega, o chavista care a intrat in disidenta si care este amenintata cu un proces ce ar putea conduce la destituirea ei. Ortega nu a anuntat daca se va duce sa voteze.

Sursa foto: Paul McKinnon / Shutterstock.com