Averea lui Jeff Bezos a depasit joi dimineata 90,4 miliarde de dolari, conform Forbes, intrecandu-l astfel pe Bill Gates care se afla in fruntea topului din luna mai a anului 2013. A fost o crestere constanta a sefului Amazon care a inceput anul pe pozitia a 4-a in topul bogatilor, potrivit Fortune.com.

Actiunile Amazon au crescut cu 40% in acest an, crestere ce i-a adus lui Bezos, care detine 17% din companie, 24,5 miliarde de dolari. Cresterile nu par sa se opreasca aici, avand in vedere ca Amazon se asteapta la un avans semestrial al veniturilor de 22% .

Printre principalele mutari facute de Amazon in acest an a fost cumpararea Whole Foods si extinderea serviciului Amazon Prime in Singapore.

