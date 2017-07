Aceasta este prima data cand autoritatile federal incearca sa incurajeze americanii sa renunte la fumat vizand direct substanta care provoaca dependenta.

Pana in prezent, masurile anti-fumat constau in avertismente fata de pericolele fumatului lipite pe pachetele de tigari, taxe si campanii vizand tinerii.

FDA a anuntat ca amana cu cativa ani intrarea in vigoare a reglementarilor pentru trabuce si tigarile electronice si impunerea obligativitatii producatorilor de astfel de tigari pentru a obtine aprobarea sa pentru comercializarea produselor.

Fabricantii de trabucuri, pipe si narghilele vor trebui sa se supuna noilor reguli din 2021, iar in cazul tigarilor electronice din 2022.

« Cea mai mare parte a deceselor si bolilor din cauza tutunului rezulta din dependenta de tigari, singurul produs ce poate fi consumat legal care ucide jumatate dintre persoanele care il utilizeaza mult timp”, a declarat administratorul FDA, Scott Gottlieb.

Potrivit lui, masurile dezvaluite vineri fac parte dintr-un plan mai extins vicand descurajarea oamenilor sa fumeze tigari conventionale, in favoarea produselor care contin nicotina, dar sunt mai putin nocive, precum tigarile electronice.

Pentru Matthew Myers, presedinte al “Campaign for Tobacco-Free Kids”, un ONG influent in lupta impotriva tutunului in randul tinerilor, aceasta propunere a FDA “reprezinta o abordare indrazneata si completa cu potentialul de a accelera progresul pentru reducerea tabagismului si mortalitatii”.

El se teme ca amanarea unei reglementari privind trabucele si tigarile electronice va permite ca “produse vizand sa atraga tinerii, precum aromele de fructe (…) sa ramana pe piata cu o slaba supraveghere din partea autoritatilor sanitare”.

FDA va examina posibilitatea reglementarii acestor “arome”, folosite si in trabucuri, si ia in calcul chiar interzicerea mentolului in produsele din tutun.

Industria tabacului din SUA se confrunta cu o scadere continua a numarului de fumatori, ajuns la un nivel fara precedent – numai 15% dintre adulti fumeaza.

Sursa foto: Shutterstock