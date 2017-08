Rusia se pregateste sa isi lanseze noua generatie de avioane MiG, si anume MiG 41. Ele se afla momentan in stadiul de concept si vor fi dezvoltate in urmatorii 10-15 ani. Acestea vor fi gata de lupta, cel mai probabil, in anul 2035. Printre noile capabilitati de care vor dispune aeronavele de lupta se afla si un sistem laser care e menit sa doboare din aer rachetele inamice.