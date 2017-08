Presedintele Donald J. Trump, mogulul controversat in domeniul imobiliar, care a fost ales in functia de presedinte (al 45-lea) al Statelor Unite, s-a laudat pe scara larga ca are o avere neta de peste 10 miliarde de dolari. In timp ce Investopedia.com afisa in 2016 cifra de 3.9 miliarde de dolari apartinand Donald Trump, acesta este totusi unul dintre cei mai bogati presedinti ai Statelor Unite ale Americii, scrie Revista CARIERE.