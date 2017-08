Rapperul american Kanye West a dat in judecata compania de asigurari Lloyd's of London, cerandu-i plata unor daune in valoare de aproximativ 10 milioane de dolari, pentru ca nu i-a acordat despagubirea pentru concertele pe care artistul le-a anulat in luna noiembire, in cadrul turneului Saint Pablo, informeaza bbc.co.uk.