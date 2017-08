Omul de afaceri Martin Shkreli, un antreprenor in industria farmaceutica, a fost gasit vinovat vineri, de un juriu, la New York, de doua capete de acuzare de frauda pe piata mobiliara si un capat de acuzare de conspiratie in vederea comiterii unei fraude cu titluri mobiliare, relateaza DPA.

El a fost achitat de alte cinci capete de acuzare de conspiratie. Dupa ce a fost gasit vinovat, Shkreli a facut o scurta declaratie de presa.”Aceasta a fost o vanatoare de vrajitoare uriasa si poate ca au gasit un-doua cozi de matura, insa pana la urma am fost achitat de cele mai importante acuzatii in acest caz”, a spus el, scrie News.ro.

Shkreli risca 20 de ani de inchisoare. Data stabilirii pedepsei nu a fost stabilita. Shkreli, in varsta de 34 de ani, a devenit cunoscut si a fost numit "pharma bro" pe retele de socializare dupa ce a crescut pretul unui medicament folosit in tratarea infectiei cu HIV de la 13,50 dolari la 750 de dolari pastila, in 2015. Hotararea de vineri a Tribunalului Districtual de la Brooklyn nu are legatura cu cresterea pretului acestui medicament.

Procurorii l-au acuzat ca a administrat gresit bani din octombrie 2009 si pana in martie 2014, in legatura cu doua fonduri speculative pe care le administra - MSMB Capital Management si MSMB Healthcare. Ei au comparat operatiunea lui Shkreli cu o schema Ponzi si l-au acuzat ca i-a mintit pe investitori despre situatia fondurilor speculative si ca a folosit banii unei societati farmaceutice pe care a infiintat-o - Retrophin - ca pe o ”pusculita personala”, pentru ca sa ramburseze investitorii in fonduri speculative.

Sursa foto: Julia Sudnitskaya / Shutterstock.com