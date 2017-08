Un convoi militar alcatuit din cel putin cinci obuziere a sosit in noaptea de vineri spre sambata la Kilis (sud), provincia turca de la frontiera cu Siria, teatrul unor recente schimburi de tiruri transfrontaliere intre armata tuca si Unitatile pentru Protectia Poporului kurd (YPG), potrivit Anadolu, scrie News.ro.

Aceasta mobilizare nu vizeaza sa creasca, ci sa consolideze efectivele deja prezente in apropierea frontierei siriene, a precizat agentia, citand surse militare. Provincia Kilis se afla in dreptul ”cantonului” kurd Afrin, situat in nord-vestul Siriei si aflat sub controlul YPG, in conflict cu Ankara, dar sustinuti de Statele Unite.

Armata turca si YPG au schimbat in mai multe randuri, in ultimele luni, tiruri in aceasta zona frontaliera, iar Ankara a amenintat in mai multe randuri ca va lansa o ofensiva asupra Afrin. Turcia considera YPG drept o ”emanatie” a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o organizatie separatisita kurda clasata drept ”terorista” de Ankara si de aliatii ei occidentali.

Statele Unite sustin, insa, aceste militii kurde care, impreuna cu combatanti arabi, au lansat o ofensiva in vederea recuceririi orasului Rakka, un fief al gruparii Statul Islamic in Siria. Ankara a lansat deja o ofensiva terestra in nordul Siriei, in august 2016, cu scopul de a respinge Statul Islamic de la frontiera sa si de a impiedica unirea diverselor zone aflate sub controlul YPG.

