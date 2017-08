Marea Britanie este pregatita sa plateasca pana la 40 de miliarde de euro Uniunii Europene in cadrul incheierii socotelilor financiare care va insoti iesirea sa din UE, scrie The Sunday Telegraph citand surse guvernamentale, relateaza AFP.

Este pentru prima oara cand se avanseaza dintr-o sursa britanica o suma a viitoarei facturi a Brexitului. Suma evocata este mult maii mica decat cea de pana la 100 de miliarde de euro evocata la Bruxelles. Potrivit ziarului, care scrie ca se refera la responsabili guvernamentali sub protectia anonimatului, Marea Britanie va fi pregatita sa plateasca pana la 40 de miliarde de euro, cu conditia ca UE sa accepte sa negocieze reglarea conturilor in cadrul unui acord general cu privire la relatiile viitoare intre Londra si blocul european si mai ales la relatiile comerciale, scrie News.ro.

Bruxellesul apreciaza, la randul sau, ca nu pot incepe discutii despre un acord de liber-schimb, ca este necesar sa se faca mai intai progrese in rezolvarea partii financiare, cu privire la drepturile cetatenilor europeni cu resedinta in Marea Britanie si in problema frontierei dintre Ulster si Irlanda.

Potrivit The telegraph, oficiali britanici intentioneaza sa propuna o tranzactie in care Marea Britanie sa continue sa efectueze plati anuale in valoare de zece miliarde de euro net catre UE timp de pana la trei ani dupa iesirea sa din UE, care urmeaza aa aiba loc in martie 2019. Aceste sume, care ar urma sa fie platite in schimbul unui acces la Londrei pe piata unica, contituie ”un acont” din factura finala.

Negociatorul sef al UE, francezul Michel Barnier, a refuzat pana acum sa citeze in mod public vreo valoare a facturii plecarii Regatului Unit. El a declarat ca ”metodologia” care va fi folosita sa se stabileasca cat va plati Marea Britanie urmeaza sa fie elaborata in cursul primei faze a negocierii Brexitului, care se incheie in octombrie. O serie de oficiali de rang inalt din UE au confirmat pentru AFP estimarea europeana de 100 de miliarde de euro.

Sursa foto: Samot, Shutterstock