Consiliul de Securitate al ONU a adoptat in unanimitate o rezolutie care consolideaza in mod sensibil sanctiunile deja impuse Coreei de Nord si care, daca va fi respectata, va priva Phenianul de venituri anuale in valoare de un miliard de dolari, relateaza AFP.

O noua riposta fata de programele balistic si nuclear nord-coreene, acest text reprezinta un anumit succes al Statelor Unite, care si-au convins partenerii chinez - cel mai important sustinator al Phenianului - si rus sa consolideze presiunea internationala asupra unei tari acuzate ca este o ”amenintare mondiala”, scrie News.ro.

Propusa de Statele Unite, Rezolutia 2371 vizeaza sa interzica venituri din exporturi nord-coreene in sectoarele carbunelui, fierului si pescuitului. Aceasta noua rezolutie are ca obiectiv sa determine Phenianul sa negocieze in urma primului sau tir al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) pe 4 iulie, Ziua Nationala americana. Coreea de Nord a procedat pe 28 iulie la un al doilea tir de ICBM.

Presedintele american Donald Trump a salutat pe Twitter votul unanim al Consiliului de Securitate, subliniind ca noile sanctiuni vor avea ”un impact financiar foarte important” asupra Phenianului. ”Un cost de peste un miliard de dolari pentru Coreea de Nord”, a apreciat el.La putin timp dupa aceea, Casa Alba a anuntat intr-un comunicat ca ”presedintele apreciaza cooperarea Chinei si Rusiei in asigurarea adoptarii acestei rezolutii”.

”El va continua sa lucreze impreuna cu aliatii nostri in vederea consolidarii presiunii diplomatice si economice asupra Coreei de Nord, cu scopul de a pune capat comportamentului ei amenintatiro si destabilizator”, se arata in comunicat. Mingea este acum in terenul nord-coreean, care ”trebuie sa raspunda” cererilor internationale, a declarat ambasadoarea americana la ONU Nikki Haley.

"Acestea sunt sanctiunile cele mai stricte contra unei tari de o generatie”, a lansat ea. Este ”mai urgent ca niciodata sa se puna capat programelor nuclear si balistic nord-coreene, iar Phenianul sa fie adus la masa negocierilor”, a subliniat omologul ei francez Francois Delattre. Noul ambasador rus la ONU Vasili Nebenzia a subliniat insa ca ”va fi imposibil sa se rezolve acest conflict doar prin adoptarea de sanctiuni”.

El a reclamat ”o abordare globala” si ”o strategie politica”. Sanctiunile ”nu pot sa fie un scop in sine”, ci mai degraba ”un instrument care sa determine aceasta tara la discutii constructive”, a apreciat diplomatul rus. Noile sanctiuni vizeaza sa impiedice exporturile nord-coreene de fier, de minereu de fier, de plumb, de minereu de plumb, de peste si de crustacee.

In schimb, ele nu vizeaza, asa cum se evoca initial in cadrul negocierii lor, in urma cu o luna, livrari de produse petroliere catre Coreea de Nord. In rezolutie, Coreea de Nord este acuzata ca se livreaza unei ”deturnari masive a slabelor sale resurse” in vederea continuarii dezvoltarii unor ”arme nucleare si mai multor programe costisitoare in domeniul rachetelor balistice”.

”SCHIMBAREA DATELOR”

Potrivit occidentalilor, ansamblul noilor sanctiunilor ar urma sa privez Coreea de Nord ”de venituri de un miliard de dolari” din exporturile ei, cu conditia ca noile masuri sa fie respectate de toti membrii ONU. In total, exporturile aduc acestei tari izolate trei miliarde de dolari anual.

”Toate partile trebuie sa puna in aplicare dispozitiile rezolutiei”, a relevat ambasadorul chinez la ONU Liu Jieyi, dand asigurari ca noilesanctiuni nu au vocatia sa ”cauzeze un impact negativ” asupra populatiei nord-coreene. Rezolutia prevede interzicerea tuturor noilor societati comune intre intreprinderi straine si nord-coreene si oprirea oricarei investitii suplimentare in cele care exista deja. Textul adoptat ii interzice de asemenea Coreei de Nord sa-si creasca cotele de muncitori in strainatate.

Navele nord-coreene care vor incalca rezolutiile ONU sunt de-acum amenintate ca vor fi interzise in porturile tuturor tarilor. Intre noile masuri legate de sectorul financiar, Banca de Comert Extern a Coreei de Nord, insarcinata cu operatiunile in devize straine, a fost adaugata pe o lista cu entitati ale caror active sunt blocate de catre rezolutiile precedente.

