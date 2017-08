"Sper ca inteleg pe deplin gravitatea a ceea ce am spus", a precizat Trump, adaugand ca "acele cuvinte sunt foarte, foarte usor de inteles", scrie News.ro.

Apoi, el i-a transmis un ultimatum lui Kim Jong-un.

"Acest om nu va scapa nepedespit pentru ceea ce face", a spus Donald Trump.

"Daca indrazneste sa declanseze o amenintare sub forma unei amenintari evidente - ceea ce el face de ani de zile - sau daca face ceva in ceea ce priveste Guamul sau orice teritoriu american sau un aliat american, va regreta sincer", a mai declarat presedintele SUA.

”Solutiile militare sunt acum pe deplin in vigoare, sunt incarcate si armate daca vedem vreo actiune neinteleapta din partea Coreei de Nord. Speram ca Kim Jong-un va gasi o alta cale!”, afirma presedintele american in mesajul postat pe Twitter cu cateva ore in urma.

Aceasta declaratie vine la doua zile dupa ce secretarul Apararii a sustinut ca americanii sunt pregatiti sa contracareze orice amenintare venita de la Phenian.

Sursa foto: Gake Skidmore/Shutterstock.com