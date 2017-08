Aceasta este cea mai mare donatie de actiuni Microsoft facuta de Bill Gates de dupa anul 2000. Miliardarul a mai renuntat la actiuni Microsoft de 16 miliarde de dolari, in 1999, si de 5,1 miliarde de dolari, un an mai tarziu, potrivit Bloomberg, citat de News.ro.

Bill si Melinda Gates au donat actiuni si numerar in valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari din 1994, in baza valorii actiunilor la momentul in care au avut loc donatiile.

Gates a creat initiativa Giving Pledge in 2010, impreuna cu miliardarul Warren Buffett, iar alte 168 de persoane s-au angajat ulterior sa isi doneze majoritatea averilor in scop caritabil.

Fondatorul Microsoft a donat probabil peste 700 de milioane de actiuni Microsoft fundatiei sale, date ajustate la sciziunea actiunilor. La cotatia actuala, actiunile respective ar valora circa 50 de miliarde de dolari. Donatia din iunie reprezinta 38% din detinerea sa la Microsoft si este cea mai recenta dintr-o lunga serie de ajustari, care au redus-o de la 24% in 1996 la 1,3% in prezent.

Gates a ramas cel mai bogat om din lume dupa donatie, cu o avere evaluata de indicele Bloomberg al miliardarilor la 86,1 miliarde de dolari.

Citeste si: Topul celor mai bogati oameni care au facut avere in industria tech

Sursa foto: elwynn / Shutterstock.com