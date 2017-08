Comisia Europeana a anuntat ca va analiza propunerea Londrei cu privire la un acord vamal interimar cu Uniunea Europeana, insa va aborda relatia de dupa Brexit cu Regatul Unit doar dupa ce se vor inregistra suficiente progrese in negocierea "divortului".

”Noi consideram publicarea de catre Regatul Unit a unei serii de documente de pozitie drept un pas pozitiv catre inceperea reala a primei faze a negocierilor. Ceasul ticaie, iar acest lucru ne va permite sa facem progres”, a declarat un purtator de cuvant al CE, potrivit News.ro.

Bruxellesul raspundea astfel unui document publicat de Londra, in care propune o uniune vamala interimara si in cadrul careia doreste sa poata negocia si alte acorduri comerciale.

Ministerul britanic insarcinat cu iesirea din UE a anuntat, marti, ca ar putea sa existe o ”uniune vamala temporara intre Regatul Unit si UE”. Un astfel de ”parteneriat vamal” ar putea sa elimine necesitatea unei frontiere vamale intre regat si uniune, afirma ministerul.

Problema unor eventuale bariere economice dupa Brexit, prevazut in martie 2019, a facut obiectul unor semnale impartite in randul membrilor Guvernului britanic. Lipsa unei claritati a creat deja o incertitudine intreprinderilor britanice.

Guvernul premierului Theresa May incearca prin acest anunt sa respinga - inaintea unei noi runde de negocieri, prevazute luna aceasta - acuzatii potrivit carora este nepregatit in aceste negocieri in vederea divortului.

Sursa foto: Tomas Marek | Dreamstime.com