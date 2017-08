Conceptul "bomba demografica" descrie o tara in care rata fertilitatii este in scadere, in timp ce populatia imbatranita creste in ritm alert. Insa nu doar Japonia trece printr-o criza demografica, in aceeasi situatie sunt multe alte tari din Asia, SUA si Europa. Oamenii lucreaza din ce in ce mai mult, rata fertilitatii este in scadere, iar economiile statelor sunt in pericol de colaps. Iata cateva tari care risca sa devina in urmatorii 20 de ani adevarate bombe cu ceas din punct de vedere demografic.

Sursa foto: Shutterstock