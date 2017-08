"Expertii ne-au recomandat, in unanimitate - iar noi am acceptat – mentinerea nivelului de alerta terorista la ‘ridicat’, patru din cinci", a declarat ministrul de Interne Juan Ignacio Zoido. El a precizat, insa, ca vor fi luate o serie de masuri sporite de securitate, fara a creste, insa, nivelul la 5. Nivelul 5 de alerta terorista a fost declarat in iunie 2015, potrivit News.ro.

De asemenea, oficialul a precizat ca Guvernul poate confirma ca “celula (terorista de la Barcelona – n.r.) a fost dezactivata”. El a afirmat ca investigatia este in curs, dar nu a precizat ce se intampla cu suspectul cautat in continuare.

Afirmatia lui Zoido a fost respinsa de politia catalana. “La Mossos (politia catalana – n.r.) nu vom dezminti, nici confirma ceea ce a comunicat Guvernul. Insa Mossos conduce aceasta ancheta, in coordonare cu Politia Nationala si Guardia Civil. Noi va vom informa cand vom considera ca celula a fost dezactivata”, a subliniat un purtator de cuvant al fortelor de ordine catalane.

Intre timp, gruparea terorista Statul Islamic a revendicat si atentatul de la Cambrils, din noaptea de joi spre vineri, soldat cu un mort si cinci raniti, dintre care un ofiter de politie. Cei cinci autori ai atacului au fost ucisi de fortele de ordine. Faptul ca ISIS a revendicat joi seara atacul de la Barcelona si separat, sambata, pe cel de la Cambrils ridica semne de intrebare si sugereaza ca acesta din urma a fost, mai mult sau mai putin, improvizat, comenteaza AFP.

In ceea ce priveste ancheta, autoritatile verifica in prezent daca un cleric din Ripoll, Abdelbaki Es Satty, a jucat un rol in pregatirea atentatelor. Ofiterii cauta probe ADN care sa confirme ca acesta a murit in explozia de miercuri de la Alcanar, despre care se crede ca s-a produs in timp ce teroristii incercau sa construiascaa o bomba. Doua persoane si-ar fi pierdut viata in deflagratie.

Abdelbaki ar fi servit ca imam la Ripoll timp de doi ani, inainte sa renunte brusc, in urma cu doua luni. Credinciosii au atras atentia ca discursul sau ar fi devenit radical. Potrivit politiei, autorii atacurilor de la Barcelona si Cambrils ar fi inceput sa se pregateasca in urma cu aproximativ doua luni.