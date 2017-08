Autoritatile spaniole cauta in continure trei membri ai celulei teroriste care ar fi comis atentatele de la Barcelona si Cambrils, relateaza El Pais, care prezinta presupusa structura a celulei.

Morti la Cambrils

Politia a ucis cinci teroristii care au ranit sase persoane in statiunea balneara Cambrils.

Moussa Oukabir . Denuntat de fratele sau, Driss Oukabir, ca persoana care i-a furat documentele pentru a inchiria furgoneta care a intrat in multime la Barcelona.

. Denuntat de fratele sau, Driss Oukabir, ca persoana care i-a furat documentele pentru a inchiria furgoneta care a intrat in multime la Barcelona. Mohamed Hichamy . Implicat in obtinerea vehiculului.

. Implicat in obtinerea vehiculului. Omar Hichamy . Fratele lui Mohamed Hichamy, minor

. Fratele lui Mohamed Hichamy, minor Said Aalla . Cardul sau credit a fost gasit furgoneta abandonata la Cambrils. Fratele lui Yousseff si al lui Mohammed, unul dintre detinutii de la Ripoll.

. Cardul sau credit a fost gasit furgoneta abandonata la Cambrils. Fratele lui Yousseff si al lui Mohammed, unul dintre detinutii de la Ripoll. Houssaine Abouyaaqoub. Fratele lui Younes Abouyaaqoub, suspectat ca a condus furgoneta de la Barcelona.

Cautati

Trei suspecti sunt cautati in continuare, dar autoritatile nu exclud posibilitatea sa fi murit in explozia de miercuri, de la Alcanar, din locuinta unde teroristii ar fi incercat sa fabrice explozibili.

Youssef Aalla . A calatorit la Zurich in decembrie 2016, impreuna cu Mohamed Hichamy. Este posibil sa se fi ocupat de explozibili.

. A calatorit la Zurich in decembrie 2016, impreuna cu Mohamed Hichamy. Este posibil sa se fi ocupat de explozibili. Abdelbaki Es Satty . Imam din Ripoll. El a inchiriat locuinta din Alcanar care a sarit in aer si este posibil sa fi murit acolo.

. Imam din Ripoll. El a inchiriat locuinta din Alcanar care a sarit in aer si este posibil sa fi murit acolo. Younes Abouyaaqoub. Suspectat ca a condus masina care a intrat in multime la Barcelona. Cardul sau de credit a fost folosit pentru a inchiria cele trei camionete ale teroristilor.

Retinuti

Politia spaniola a arestat, in ultimele zile, mai multe persoane suspectate de implicare in complot si in atac.

Driss Oukabir . Documentele sale au fost folosite la inchirierea furgonetei care a intrat in multime la Barcelona. El sustine ca fratele sau i-a furat actele.

. Documentele sale au fost folosite la inchirierea furgonetei care a intrat in multime la Barcelona. El sustine ca fratele sau i-a furat actele. Mohammed Aalla . El s-a predat politiei. Era proprietarul automobilului Audi A3 cu care teroristii au intrat in multime la Cambrils. Fratele sau, Said, a fost ucis la Cambrils, iar un alt frate, Youssef, este cautat pentru posibila manipulare a explozibililor.

. El s-a predat politiei. Era proprietarul automobilului Audi A3 cu care teroristii au intrat in multime la Cambrils. Fratele sau, Said, a fost ucis la Cambrils, iar un alt frate, Youssef, este cautat pentru posibila manipulare a explozibililor. Mohamed Houli Chemlal . Retinut si ranit in timpul exploziei de la Alcanar.

. Retinut si ranit in timpul exploziei de la Alcanar. Salh El Karib. Retinut la Ripoll.

Sursa foto: Prazis Images / Shutterstock