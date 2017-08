Andrei Iancu este partener la casa de avocatura Irell & Manella LLP, unde este specializat in dosare privind proprietatea intelectuala in numeroase domenii, precum cel al dispozitivelor medicale, IT, telefonie, emisii TV, sisteme de jocuri sau periferice pentru computere, potrivit News.ro.

Unul dintre cele mai celebre cazuri ale sale a fost cel in care a reprezentat TiVo in procese privind tehnologia sa DVR. Activitatea sa a permis intelegeri in afara instantei de peste 1,6 miliarde de dolari, incasate de TiVo de la companii precum AT&T, Verizon, Microsoft, Motorola sau Cisco.

Compania la care lucreaza Iancu l-a reprezentat la un moment pe Trump, impreuna cu Mark Burnett Productions si NBC Universal intr-un dosar privind drepturile de autor asupra show-ului de televiziune “Ucenicul", scrie The Hill.

El a pledat la Oficiul pentru Brevete si Marci Inregistrate, la tribunal de district, precum si la Curtea de Appel federala.

Andrei Iancu, nascut in Romania, a publicat lucrari si a tinut discursuri privind proprietatea intelectuala si a predat drept la universitatea UCLA.

Casa Alba a notat ca, inainte de a deveni avocat, el a absolvit inginerie spatiala la UCLA si a lucrat ca inginer la Hughes Aircraft. In acea perioada, el a primit mai multe premii pentru inovatie. De altfel, avocatul de origine romana este inregistrat in continuare ca inginer in California.

Daca va fi aprobat de Congres, Andrei Iancu va pune capat unei perioade lungi de confuzie privind conducerea Oficiului pentru Brevete.

In timpul administratiei Obama, Michelle Lee a condus institutia, dar administratia Trump a refuzat sa spuna daca o tine in functie sau nu. In iulie, ea a demisionat.

