O instanta macedoneana a pus in aplicare, pentru prima data in ultimii 25 de ani, o lege despre lezmajestate pentru a-l proteja pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. In acest sens, un tanar cu dubla cetatenie turco-macedoneana a fost condamnat la plata unei amenzi de 400 de euro pentru postarea pe Facebook a unui mesaj ironic si insultator la adresa liderului de la Ankara, scrie Global Voices.

Agentia Anadolu relateaza ca persoana amendata pentru insultarea presedintelui Erdogan este cunoscuta doar dupa initialele EA, scrie News.ro.

Aceasta va trebui sa plateasca amenda sau sa execute o scurta sentinta in spatele gratiilor. Insa, procedura juridica impotriva lui EA a inceput la finele anului trecut, atunci cand ambasadorul turc de la Skopje, Tulin Erkal Kara, a depus o plangere penala, atunci cand fostul executiv era in continuare la putere in Macedonia.

Articolul 181 din Codul Penal al Macedoniei protejeaza ”reputatia unei tari straine” si stipuleaza ca o ”persoana care are intentia de a ridiculiza public o tara straina, un drapel, un sigiliu, un imn, un lider de stat sau un reprezentant diplomatic va trebui sa plateasca o amenda”.

Insa, niciun judecator macedonean nu s-a folosit in ultimii 25 de ani de acest articol pentru a condamna o persoana pentru insultarea unui lider de stat strain, in vreme ce internautii au reactionat cu furie si costernare la aceasta stire pe Facebook si Twitter.

Filip Medarski - un important avocat din Skopje - a condamnat hotararea judecatorilor, sustinand ca aceasta nu se potriveste cu practicile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

Avand in vedere ca Macedonia este o membra a Consiliului Europei, deciziile luate de CEDO sunt obligatorii si pentru justitia de la Skopje.

Medarski a explicat ca desi o asemenea infractiune exista in Codul Penal, ea ar trebui sa apere aspectul simbolic al unui drapel, sigiliu, imn, ci nu persoana care ocupa o functie la conducerea Turciei.

In 2013, judecatorii CEDO au luat o decizie istorica in cazul Eon vs Franta, care a pornit de la o vizita efectuata in 2008 de fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy in localitatea Laval. In timpul deplasarii, un cetatean francez pe nume Herve Eon a ridicat in aer un banner cu mesajul ”dispari, fraiere”.

Sarkozy folosise aceeasi fraza in urma cu doar cateva luni, atunci cand un fermier nu a vrut sa-l salute la un miting agricol din Franta.

Eon a fost arestat si condamnat la plata unei amenzi de 30 de euro pentru insultarea presedintelui Republicii. Desi decizia a fost sustinuta de Curtea de Apel si Curtea de Casatie, francezul s-a adresat magistratilor CEDO.

Acestia din urma au decis ca sentinta data de justitia franceza reprezinta o incalcare a libertatii de expresie, care este garantata de articolul 10 al Conventiei Europene pentru Drepturile Omului.

Macedonia este in schimb o tara unde coruptia a infestat fiecare segment al societatii, iar lipsa de respect pentru statul de drept si incercarile de limitare a libertatii presei sunt la ordinea zilei pe scena politica din Skopje.

Sursa foto: kafeinkolik / Shutterstock.com