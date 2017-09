Testele nucleare realizate de Coreea de Nord nu par sa il ingrijoreze pe vizionarul Elon Musk. Acesta este de parere ca un alt factor va pune in pericol existenta omenirii, fiind capabil sa declanseze cel de-al treilea razboi mondial.

CEO-ul Tesla este de parere ca ingrijorarile privind actiunile Coreei de Nord ar trebui sa fie mai mici in comparatie cu pericolul pe care il reprezinta ambitia statelor de a domina sectorul inteligentei artificiale, o zona cu un potential enorm care poate aduce schimbari semnificative in viata cotidiana.

Aceasta marturie a lui Elon Musk vine in urma unei declaratii a presedintelui rus Vladimir Putin, care a declarat ca “inteligenta artificiala este viitorul nu numai al Rusiei, ci al intregii omeniri". "Oricine devine lider in aceasta sfera va deveni conducatorul lumii”, a spus Putin.

In acest moment, Statele Unite, China si India sunt cele trei puteri mondiale care se afla in competitie, privind dominarea acestei piete, noteaza CNN. Insa, Elon Musk crede ca alte tari vor veni din urma si vor incerca sa recupereze avansul acestor puteri in ceea ce priveste dezvoltarea tehnologiei.

“Guvernele nu sunt obligate sa respecte legile normale si vor obliga companiile sa furnizeze aceasta tehnologie”, precizeaza CEO-ul Tesla, intr-un mesaj pe Twitter.

Intr-un alt mesaj acesta precizeaza ca un sistem ce foloseste inteligenta artificiala ar putea fi capabil de luarea unor decizii care ar declansa cel de-al treilea razboi mondial. Acesta s-a referit la lansarea unui atac din partea sistemului, bazat pe ideea ca in urma acelui atac reusita va fi asigurata.

Declaratiile lui Elon Musk au declansat, in trecut, o polemica intre acesta si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Acesta din urma a declarat ca un scenariu catastrofal privind evolutia inteligentei artificiale este unul "destul de iresponsabil".

"Cred ca oamenii care sunt impotriva si vehiculeaza un scenariu apocaliptic...chiar nu inteleg acest lucru. Este negativ si dintr-un punct de vedere este destul de iresponsabil", a spus Zuckerberg, precizand ca in urmatorii 10 ani inteligenta artificiala va imbunatati in multe puncte de vedere viata pe care o traim”, a precizat Mark.

Dupa acest comentariu, Elon Musk a ripostat pe Twitter, precizand ca a vorbit cu Mark despre acest subiect, dar "intelegerea pe care o are asupra subiectului este limitata".

