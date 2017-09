In cazul Romaniei, motivul este inchiderea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targul Mures, potrivit News.ro. In cazul Croatiei, motivul este scandalul privind compania petroliera ungara MOL. Zagrebul a emis un mandat de arestare pe numele directorului general al MOL, Zsolt Hernadi, acuzat ca i-a dat mita in valoare de 10 milioane de euro fostului premier croat Ivo Sanader, in 2008-2009. In urma acestei mite, MOL a achizitionat o parte dintre actiunile companiei croate din domeniul energiei INA.

Guvernul ungar a decis sa isi retraga sprijinul fata de admiterea Romaniei in diverse organizatii internationale, inclusiv OECD, invocand faptul ca autoritatile romane ar fi decis suspendarea cursurilor Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Premierul Mihai Tudose a comentat, miercuri, la Antena 3, afirmand ca nu crede ca statul vecin va dori sa "strice in asemenea hal" relatiile diplomatice, urmand ca ministrul Educatiei si cel de Externe sa explice cazul, aratand ca totul a fost o problema de comunicare.

MAE a reactionat afirmand ca atitudinea Ungariei este "complet inadecvata, inamicala si contraproductiva". Aproape 2.000 de persoane au participat miercuri, in fata Prefecturii din Targu Mures, la un miting de protest fata de desfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic. Scandalul privind desfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures are la baza o decizie a Tribunalului Mures din luna iunie a acestui an, prin care a fost anulata decizia din august 2015 a Inspectoratului Scolar Mures care reglementa infiintarea noii unitati scolare.

Aderarea Romaniei la OCDE este un obiectiv strategic al politicii externe romane, inclus in programul de guvernare 2013-2016, scrie Ministerul de Externe. Romania a reiterat, in 2012, intentia de aderare la organizatie prin scrisoarea premierului roman din acea perioada, Victor Ponta, adresata secretarului general al OCDE, Angel Gurria. Pentru a deveni membru OCDE, Romania trebuie sa primeasca sustinerea tuturor membrilor existenti deja, inclusiv a Ungariei.

