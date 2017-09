O serie de cladiri au fost avariate puternic in sudul Mexicului. Potrivit primelor informatii, cel mai grav afectat este orasul Juchitan, din statul Oaxaca. Acolo, sediul Primariei, un hotel, un bar si alte cladiri au fost distruse, potrivit News.ro. Alejandro Murat, guvernatorul statului, a declarat ca 45 de decese s-au inregistrat in Oaxaca, majoritatea la Juchitan.

Un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta a declarat ca cel putin 12 oameni au murit in statul invecinat, Chiapas. Anterior, guvernatorul de Tabasco, Arturo Nunez, a precizat ca patru persoane, dintre care doi copii si-au pierdut viata in statul lui. Echipele de salvare din Mexic au lucrat pe tot parcursul noptii de joi spre vineri, in timp ce mai multe cartiere din capitala, afectand peste un million de oameni.

Dalia Vasquez, o bucatareasca in in varsta de 55 de ani, a declarat ca a vazut membri ai echipelor de interventie in situatii de urgenta scotand trupurile neinsufletite ale unei vecine in varsta si ale fiului ei adult din ruinele casei lor. Propria sa casa a fost avariata grav. Speriata de posibilitatea replicilor, ea si-a petrecut noaptea alaturi de alte zeci de oameni, intr-un parc. “Acum nu mai avem nimic. Nu avem nimic pus de-o parte”, a spus ea.

Presedintele Enrique Pena Nieto a survolat Juchita, pentru a vedea dezastrul si eforturile de salvare. Locuitorii ingroziti s-au refugiat printre ruinele a 100 de cladiri distruse, inclusiv sediul Primariei.

“A fost ingrozitor, ingrozitor. A fost ca si cum un monstru, ca si cum un tren ar fi trecut peste acoperisurile noastre”, a povestit Jesus Mendoza, in varsta de 53 de ani. “Am fost sa cumpar un cosciug, dar nu mai sunt pentru ca sunt atat de multe cadavre”, a declarat Alma Rosa, aflata la priveghiul unei rude.

Sursa foto: Leonardo Emiliozzi / Shutterstock