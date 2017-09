„Trebuie sa intensificam presiunea asupra tarilor care cred ca pot incalca legea. Cand legea este incalcata, trebuie sa existe sanctiuni”, a insistat el. „Oricine contrazice coeziunea europeana in chestiunea europeana nu poate conta pe solidaritatea europeana in chestiuni financiare”, a subliniat Heiko Maas, politician din formatiunea social-democrata SPD, care este ministru al Justitiei din 2013.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cu sediul la Luxemburg a respins miercuri plangerile depuse de Slovacia si Ungaria impotriva politicii UE a imigratiei ilegale, confirmand astfel dreptul Bruxellesului de a impune statelor membre sa primeasca imigranti din Africa si Orientul Mijlociu.

Instanta a stabilit ca Uniunea Europeana are dreptul sa dispuna ca guvernele nationale sa accepte cote de imigranti - in principal din Siria - care urmau, potrivit unui plan european, sa fie mutati din Italia si Grecia in celelate state membre ale Uniunii. In baza schemei de relocare introduse in 2015 de UE, Ungaria trebuie sa ia 1.294 de imigranti, dar nu a preluat niciunul.

Sursa foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock