Aproape sapte milioane de oameni au primit ordin de evacuare in Florida si Georgia, inainte ca uraganul Irma, care a fost retrogradat la nivelul trei din cinci pe scara Saffir-Simpson, sa loveasca statul american, au anuntat oficiali din serviciile de administrare a situatiilor de urgenta, citati de Associated Press.

Potrivit acelorasi surse, aproximativ 700.000 de oameni din Florida au primit ordin de evacuare sambata, ceea ce ridica numarul total in stat la 6,3 milioane, arata News.ro. Persoanele vizate locuiesc pe ambele coaste ale Floridei. Este vorba, insa, si de oameni care locuiesc in centrul statului, in case considerate nesigure.

De asemenea, 540.000 de locuitori din estul Georgiei au primit ordin de evacuare. In Carolina de Sud, un ordin de evacuare vizeaza opt insule. Guvernatorul Floridei, Rick Scott, a avertizat ca Irma este “cea mai catastrofala furtuna vazuta vreodata in stat”. “Trebuie sa plecati – nu in aceasta seara, nu peste o ora, chiar acum”, a subliniat el.

Scott a precizat ca, in unele zone, valurile vor ajunge la 4,5 metri inaltime. Intre timp, uraganul Irma a scazut in intensitate, devenind de categoria 3. Meteorologii se asteapta, insa, sa mai creasca in intensitate inainte sa ajunga in Florida.