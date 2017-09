Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca vrea ca tara sa devina republica prezidentiala si le va cere cetatenilor sa il sustina in modificarea statutului, relateaza Unimedia. In prezent, Republica Moldova este o democratie parlamentara.

Potrivit lui Igor Dodon, cetatenii ar avea mai multa incredere in presedinte decat in Guvern, fapt pentru care e va cere cetatenilor sa il sustina in modificarea statutului Republicii Moldova, potrivit News.ro.

„Daca am fi avut o republica prezidentiala, acest Guvern (n.r. Guvernul Filip) ar fi fost demis noaptea trecuta pentru incalcarea Constitutiei si a legislatiei. Din pacate, la moment, nu avem o forma de guvernare prezidentiala. Dar oamenii au incredere in presedinte, nu in Guvern”, a subliniat Igor Dodon.

“In situatia blocarii referendumului si a problemelor din ultimele saptamani, singura cale de iesire este sa-i invit pe oameni sa sustina o forma de guvernare prezidentiala”, a adaugat el intr-un mesaj publicat pe Facebook.