Serviciile de securitate civila din statul Oaxaca au anuntat 71 de decese, in timp ce in statul invecinat, Chiapas, au murit 15 oameni. Alte patru persoane si-au pierdut viata in statul Tabasco, mai la nord, potrivit News.ro. Operatiunile de salvare continua in toata regiunea relativ saraca din sudul Mexicului.

Un cutremur cu magnitudinea 8,1 s-a produs vineri in largul coastelor Mexicului, la o adancime de 33 de kilometri, transmite Reuters. Epicentrul a fost situat la 123 de kilometri sud-vest de orasul Pijijiapan, la o adancime de 33 de kilometri.