Ochiul uraganului Irma a ajuns duminica pe insula Florida Keys si se apropie de Peninsula Florida, relateaza Associated Press. Aproximativ 35.000 de romani locuiesc in Florida, iar Ministerul roman de Externe a activat Celula de criza. Unul dintre romanii aflati acolo este regizorul Alex Ceausu, care a postat pe Facebook mai multe materiale video.

Potrivit Centrului pentru Uragane, pe aeroportul internationale Key West se inregistreaza vant cu viteza de 80 de kilometri pe ora, potrivit News.ro. Intre timp, sute de mii de oameni au ramas fara curent electric in Florida. Tinand cont de altitudinea joasa, insulele Keys sunt deosebit de vulnerabile la cresterea nivelului marii. “Daca ati primit ordin de evacuare, trebuie sa o faceti acum. Este ultima voastra sansa sa luati o decizie buna”, a spus guvernatorul Floridei.

Presedintele Donald Trump a declarat intr-un mesaj inregistrat ca Irma este “o furtuna cu un potential distructiv absolut istoric” si a indemnat populatia sa asculte recomandarile Guvernului si fortelor de ordine. Potrivit meteorologilor americani, Irma va provoca “inundatii pe mai multe sute de kilometri de coasta, din cauza unei marei cu potentialul de a provoca victime”.

"Va poate acoperi casa (…). Nu veti supravietui cresterii nivelului apei”, a insistat guvernatorul Rick Scott. In mai multe orase au fost introduse restrictii de circulatie incepand de sambata seara, pentru a reduce numarul de victime si a evita jafurile.

Uraganul a devastat déjà mai multe insule din Caraibe si a provocat moartea a cel putin 25 de persoane : 10 in partea franceza a insulei St. Martin, doua in partea olandeza, patru in Insulele Virgine americane, sase in Insulele Virgine britanice si in arhipelagul Anguilla, doua la Porto Rico si una la Barbuda.

Zeci de mii de romani se afla in calea uraganului Irma. MAE a activat celula de criza

Ministerul roman de Externe a anuntat ca a activat celula de criza, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, pentru coordonarea interventiilor misiunilor diplomatice din zona afectata de uraganul Irma. Totodata, misiunile diplomatice continua si demersurile de identificare a tuturor cetatenilor romani aflati in zona afectata, iar prin intermediul Centrului de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate, mentine permanent legatura cu rudele acestora

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara urmatoarelor misiuni diplomatice: Ambasada Romaniei la Washington: +1 (202) 332-2392, +1 (202) 332-2935, +1 (202) 332-4858, numarul de urgenta +1 (202) 420-8350; Ambasada Romaniei la Bogota +57 1 2566458; +57 1 2566719, numarul de urgenta +57 316 8328615; +573164495197; Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico +52 55 52 80 04 47 , numarul de urgenta +52 55 38 83 30 72; Ambasada Romaniei la Londra: +44 20 76027328;+44 20 76029833; +44 20 76036694; +44 20 76025193; +44 20 7603 0572; +44 020 7602 2065, numarul de urgenta +44 7738716335, pentru teritoriile dependente de Marea Britanie; Ambasada Romaniei la Paris: +33 (0)1 47 05 29 66, +33 (0)1 47 05 27 55, +33 (0)1 45 50 39 97, +33 (0)1 47 05 10 40, numarul de urgenta+33 (0) 68 07 13 729, pentru teritoriile dependente de Franta; Ambasada Romaniei la Haga +31 70 354 15 80, +31 70 322 86 12, +31 70 331 99 80, numarul de urgenta +31 651 596 107, pentru teritoriile dependente de Regatul Tarilor de Jos.

Regizorul Alex Ceausu este unul dintre cei aproximativ 35.000 de romani aflati in Florida si a postat pe Facebook mai multe materiale video. “Live din Miami!! Irma se apropie!!”, a scris romanul pe Facebook, la una dintre filmari.