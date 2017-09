Intalnire neobisnuita la Rezerva federala americana (Fed). Fiica presedintelui SUA, Ivanka Trump, a luat micul dejun la Fed, impreuna cu presedintele institutiei in aceasta vara. Intalnirea, desi justificata prin implicarea ambelor personalitati in lupta pentru drepturile femeilor, pare a avea o alta miza.

Ivanka Trump si Janet Yellen au luat masa la Fed de la ora 8 la 9 dimineata, in data de 17 iulie, potrivit calendarului lui Yellen, pe care Fed il publica cu o intarziere de o luna. Intalnirea a avut loc in contextul in care presedintele SUA analizeaza daca ii va reinnoi mandatul lui Yellen la sefia Fed in 2018, scrie presa americana.

Un oficial al Casei Albe a declarat, luni, ca Ivanka Trump a dorit sa o intalneasca pe Yellen dupa ce a citit un discurs pe care presedintele Fed l-a sustinut in primavara trecuta despre implicarea femeilor in economie si barierele cu care acestea se confrunta.

Insa oficialul Casei Albe si purtatorul de cuvant al Fed au refuzat sa dezvaluie subiectul discutiei.

Conducerea Fed are deseori intalniri cu oficiali din administratie si cu membri ai Congresului. Dar o intalnire cu un membru al familiei presedintelui este extrem de neobisnuita pentru seful bancii centrale.

Din nou in gratiile presedintelui?

Mandatul lui Yellen la conducerea Fed expira in februarie 2018, dar aceasta nu si-a exprimat public intentia de a prelua un nou mandat. Insa presedintele Trump a declarat, dupa intalnirea fiicei sale cu Yellen, ca analizeaza posibilitatea de a o nominaliza pentru un nou mandat.

Declaratia a surprins, mai ales ca Donald Trump a criticat-o dur pe Yellen in timpul campaniei prezidentiale din 2016, acuzand-o ca a mentinut rata dobanzii de referinta "scazuta in mod artificial" pentru a-si ajuta colegii democrati, pe presedintele Obama si pe Hillary Clinton.

Dar, in data de 25 iulie, la aproximativ o saptamana dupa micul dejun al lui Yellen cu Ivanka Trump, presedintele a anuntat ca intentioneaza sa ii reinnoiasca mandatul la Rezerva Federala.

Ulterior, insa, potrivit presei internationale, se pare ca Yellen si-a diminuat sansele la un nou mandat dupa ce a aparat ferm o serie de reglementari financiare la care Trump si multi republicani doresc sa renunte. Acestia din urma spun ca reglementarile dure impuse dupa criza financiara din 2008 au blocat cresterea economica.

Ivanka Trump ocupa pozitia de “asistent neplatit” al presedintelui SUA si este un consilier-cheie al acestuia. Ea a pledat pentru problemele femeilor, cum ar fi concediul platit si facilitati fiscale extinse pentru copii.

Tot in iulie, Ivanka Trump a luat de doua ori micul dejun cu secretarul Trezoreriei americane, Steven T. Mnuchin. De asemenea, s-a intalnit la un pranz cu Gary Cohn, consilierul economic principal al Casei Albe si un posibil concurent pentru Yellen la presedintia Fed.

