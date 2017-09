Cu noua ani in urma, economia americana cadea in recesiune, piata imobiliara se prabusea, creditarea intra intr-un blocaj, iar industria bancara era astfel ingenuncheata. Cititi in continuare care au fost momentele cheie ale crizei financiare globale, evidentiate de Business Insider .

8 Februarie 2007: Lumea incepe sa acorde atentie termenului “subprime”

HSBC, una dintre cele mai mari banci din lume, anunta ca provizioanele pentru creditele neperformante au crescut cu 20%, evolutie determinata de caderea pietei imobiliare din SUA. Este pentru prima data cand persoanele din afara lumii financiare incep sa acorde atentie termenului “subprime”.

9 august 2007: BNP Paribas blocheaza retragerile din fondurile de investitii

BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta, ingheata retragerile din trei fonduri de investitii dupa ce criza ipotecare subprime din SUA loveste bursele.

24 octombrie 2007: Pierderi de 8,4 mld. dolari la Merrill Lynch

Banca americana de investitii Merrill Lynch anunta o pierdere trimestriala de 8,4 mld. dolari, cea mai mare din istorie, evolutie cauzata de reevaluarea creditelor ipotecare.

Octombrie-Noiembrie 2007: Sefii bancilor incep sa fie concediati

Multi sefi de banci nu au reusit sa isi mentina postul in perioada crizei financiare. Totusi, datorita contractelor semnate anterior, acestia sunt recompensati cu sume de ordinul zecilor sau chiar sutelor de milioane de dolari la concediere.

11 Decembrie 2007: Fed taie in premiera dobanda cheie

Rezerva Federala a SUA reduce in decembrie 2007 dobanda cheie cu 25 de puncte procentuale, pana la 4,25%.

16 Martie 2008: Bear Stearns este vanduta cu discount 93%

JPMorgan Chase cumpara Bear Stearns pentru 2 dolari/actiune, adica un discount de 93% fata de pretul inregistrat de titlurile Bear Stearns cu o saptamana in urma. O actiune Bear Stearns valora 170 dolari cu un an in urma.

7 Septembrie 2008: Fannie Mae si Freddie Mac sunt nationalizate

Fannie Mae si Freddie Mac, banci care garantau impreuna mai mult de jumatate din creditele ipotecare din SUA, sunt preluate la aceasta data de Guvernul american.

14 Septembrie 2008: Merrill Lynch este cumparata de Bank of America

Merrill Lynch este cumparata de Bank of America pentru 50 mld. dolari in noaptea zilei de duminica. Toata lumea asteapta sa vada ce se va intampla cu Lehman Brothers.

15 Septembrie 2008: Falimentul Lehman Brothers

In dimineata zilei de luni, Lehman Brothers anunta intrarea in faliment. Acesta devine cel mai mare faliment din istoria SUA. Bursele intra in deriva: la New York, piata scade cu 4,4%, la Londra bursa pierde 3,9%, iar Bursa de Valori Bucuresti ajunge sa opreasca tranzactionarea in unele zile din acea saptamana.

16 Septembrie 2008: Fed salveaza AIG de la faliment

Rezerva Federala a SUA salveaza de la faliment gigantul de asigurari AIG printr-o injectie de 85 mld. dolari.

Toamana anului 2008: Bancile din SUA se prabusesc

Sute de banci americane fie s-au inchis in aceasta perioada, fie au fost vandute la o zecime din pretul la care erau evaluate anterior.

3 Octombrie 2008: Congresul american aproba un bailout de 700 mld. dolari

Congresul american aproba un pachet de salvare a institutiilor financiare a carui valoare ajunge la 700 mld. dolari. Pachetul se va dovedi insuficient ulterior

13 octombrie 2008: Salvarea bancilor ajunge sa coste 2,25 trilioane dolari

Secretarul Trezoreriei americane Hank Paulson se intalneste cu sefii a 9 mari banci. Cateva ore mai tarziu, Guvernul preia o mare parte din titlurile bancilor de pe Wall Street. Valoarea totala a pachetului de salvare financiara a bancilor ajunge la aproximativ 2,25 trilioane dolari, fata de 700 mld. dolari, cat se discutase anterior.

1 Decembrie 2008: Oficial, recesiune

Biroul national american de cercetare economica anunta ca economia a intrat oficial in recesiune.

Noiembrie 2008 – Primava anului 2009: Continuare crizei

Peste 2,6 milioane de americani si-au pierdut locul de munca in 2008, cel mai mare numar inregistrat din 1945.

Sursa foto: Shutterstock