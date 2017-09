Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat vineri seara atentatul cu bomba la metrou, in statia Parsons Green din sud-vestul Londrei, soldat cu 29 de raniti, prin intermediul organului sau de propaganda Amaq, relateaza Le Monde si The Associated Press.

Atentatul a fost comis de catre o ”unitate afiliata”, potrivit unui comunicat postat de Amaq pe retele de socializare, informeaza News.ro.

O bomba artizanala, plasata intr-un metrou aglomerat la o ora de varf, a ranit vineri dimineata 29 de persoane.

Statul islamic a revendicat mai multe atentate comise in ultimele luni in Marea Britanie si in Europa.

Atentantul a declansat o ampla operatiune de cautare a autorului sau autoritlor, a anuntat la LBC Radio primarul capitalei britanice, Sadiq Khan.

Politia a precizat intr-un comunicat ca unitatea sa antitero efectua ”investigatii rapide in vederea identificarii celor vinovati”, adaugand insa ca nu s-a facut vreo arestare.

Politia britanica a anuntat ca acesta este al patrulea atentat terorist comis in capitala britanica anul acesta.

Niciuna dintre cele 29 de victime nu a fost ranita grav in acest al cincilea atentat care a avut loc in Marea Britanie in ultimele sase luni.

Nivelul amenintarii teroriste a fost ridiciat pe teritoriul britanic de la ”grav” la ”critic”, a anuntat vineri seara premierul Theresa May.

Sefa Guvernului britanic a anuntat totodata mobilizarea militarilor in locuri-cheie.

Sursa foto: pio3 /Shutterstock.com