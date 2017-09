Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat vineri seara atentatul cu bomba la metrou, in statia Parsons Green din sud-vestul Londrei, soldat cu 29 de raniti, prin intermediul organului sau de propaganda Amaq, relateaza Le Monde si The Associated Press.

Atentatul a fost comis de catre o ”unitate afiliata”, potrivit unui comunicat postat de Amaq pe retele de socializare, informeaza News.ro. O bomba artizanala, plasata intr-un metrou aglomerat la o ora de varf, a ranit vineri dimineata 29 de persoane. Statul islamic a revendicat mai multe atentate comise in ultimele luni in Marea Britanie si in Europa. Atentantul a declansat o ampla...