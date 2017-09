”Scopul final este (...) sa facem asa incat liderii americani nici macar sa nu indrazneasca sa se mai gandeasca la o optiune militara impotriva Republicii Populare Democratice Coreea”, a insistat numarul unu nord-coreean, citat de agentia oficiala KCNA, parand sa ignore comunicatul Consiliului de Securitate al ONU de vineri dupa-amiaza, informeaza News.ro.

Reactionand fata de un tir de racheta cu raza de actiune ”intermediara” al Phenianului deasupra Japoniei, vineri dimineata, Consiliul s-a reunit de urgenta vineri dupa-amiaza, la New York, cu usile inchise.

Comunicatul final denunta clar ”acte scandaloase” si ”extrem de provocatoare” ale Coreei de Nord, careia ii cere sa le ”opreasca imediat”.

”Aceste actiuni nu sunt doar o amenintare la adresa regiunii, ci a tuturor tuturor statelor membre ONU”, continua Consiliul, referindu-se la acest ultim tir de racheta, dar si la al saselea test nuclear al regimului stalinist de pe 3 septembrie.

Cu toate acestea Kim exclude sa-si intrerupa programele balistic si nuclear. Liderul nord-coreean a apreciat astfel, potrivit KCNA, ca acest tit al unei rachete de tip Hwasong-12, vineri dimineata, a fost un succes si a promis sa sporeasca ”capacitatile nucleare militare” ale tarii sale izolate.

”SCOP APROAPE ATINS”

In opinia lui David Wright, un fizician de la asociatia Union of Concerned Scientists, ”Coreea de Nord a demonstrat ca poate sa atinga Guamul (unde Washingtonul detine instaatii militare strategice) cu una dintre rachetele ei, chiar daca incarcatura (rachetei) nu este cunoscuta” si nici precizia acesteia.

”Nordul transmite urmatorul mesaj: «nu tremuram in fata niciunei sanctiuni, iar amenintarile noastre nu sunt goale”, a declarat pentru AFP Yang Moo-Jin, de la Universitatea pentru studii nord-coreene de la Seul.

”Aproape ne-am atins scopul (arma nucleara)”, a insistat Kim sambata penru KCNA. ”Ar trebui sa le araram clar acestor mari puteri nationaliste cum si-a atins tara noastra obiectivul de a dispune de arma nucleara, iar asta in pofida sanctiunilor lor nelimitate si blocadei lor”.

In urma ultimului test nuclear de la 3 septembrie - o bomba cu hidrogen suficient de miniaturizata cat sa fie pusa intr-o racheta potrivit Phenianului -, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat in unanimitate, luni, a opta serie de sanctiuni economice impuse Coreei de Nord.

De aceasta data, comunitatea internationala a optat pentru o limitare a exporturilor de petrol si a produselor rafinate catre Nordul peninsulei si interzicerea achizitionarii de textile nord-coreene.

Insa nimic nu pare sa-l calmeze pe liderul nord-coreean, hotarat mai mult ca niciodata sa se doteze cu arma nucleara.

”NEGOCIERI DIRECTE”

De la inceputul verii, tensiunile intre comunitatea internationala si Coreea de Nord au cunoscut mai multe perioade de varf.

Presedintii rus Vladimir Putin si francez Emmanuel Macron au indemnat vineri la ”negocieri directe” cu Phenianul, pentru a pune capat supralicitarilor.

Potrivit Kremlinului, cei doi lideri s-au pus de acord, intr-o convorbire la telefon, asupra ”necesitatii de a rezolva aceasta situatie extrem de complicata exclusiv prin mijloace politice si diplomatice”.

Discutiile intre Phenian si cele cinci mari puteri - Statele Unite, China, Japonia, Rusia si Coreea de Sud - lansate in 2003 sunt blocate din 2008.

OPTIUNI MILITARE ”PUTERNICE”

In cursul Adunarii Generale a ONU, care se desfatoara saptamana viitoare la New York, presedintele american Donald Trump urmeaza sa discute joi, despre Coreea de Nord, cu aliatii sai sud-coreean si japonez.

Insa, fara sa astepte, Trump a avertizat din nou Coreea de Nord, vineri, dand asigurari ca Statele Unite dispun de optiuni militare ”puternice” cu care sa raspunda ”dispretului” Phenianului ”la adresa vecinilor sai si comunitatii internationale”.

In urma tirurilor nord-coreene, in iulie, a doua rachete balistice intercontinentale (ICBM), care au parut sa puna in raza lor de actiune o buna parte a continentului american, Donald Trump a amenintat cu ”focul si furia”. Phenianul i-a replicat promitand sa traga patru rachete in apropiere de Insula Guam, un teritoriu american la Pacific.

Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a indemnat, joi, China si Rusia, principalelel sustinatoare economice ale Phenianului, sa exercite presiuni ”din proprie initiativa” asupra regmului stalinist.

Beijingul, care a condamnat tirul si a indemnat la retinere, a bagat Phenianul si Washingtonul in aceeasi oala, catalogand drept ”iresponsabile” criticile americane.

”Miezul problemei este opozitia dintre Coreea de Nord si Statele Unite (...). China nu se afla la originea escaladarii tensiunilor”, a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying.