Angela Markel este marea favorita in alegerile germane de saptamana viitoare, dar este totodata tinta privilegiata a simpatizantilor dreptei nationaliste, care vin sa o conteste la mitingurile ei, relateaza AFP.

Aproape peste tot unde face campanie Merkel, acesti ”cetateni furiosi”, care poarta pancarte cu mesajul ”Cara-te!” sau ”Merkel trebuie sa plece!”, si care uneori recurg la rosii ca proiectile, cauta sa-i perturbe discursurile cancelarului conservator, informeaza News.ro.

Departe de a reprezenta un val spontan de nemultumire fata de sefa Executivului, majoritatea acestor actiuni poarta amprenta Alternativei pentru Germania (AfD).

Aceasta miscare populista de dreapta urmeaza sa intre in Camera inferioara a Parlamentului prin scrutinul de la 24 septembrie si inregistreaza, de doua saptamani, o crestere notabila in sondaje, urcand de la 7-8% la 10-12%.

Cei mai multi dintre cei care vin sa provoace perturbari la mitinguri vin cu postere AfD, partid a carui popularitate s-a alimentat din temerile legate de sosirea in Germania, incepand din 2015, a peste un milion de refugiati.

VIATA ”GREA IN GERMANIA”

Sambata, la Binz, unde Merkel participa la un miting, o mana de activisti cu pancarte AfD a incercat sa-i perturbe discursul. Dar pentru ca erau prea departe, strigatele lor de-abia se auzeu.

”Ea da impresia ca ar controla totul, dar este fals”, a apreciat Helmut Michel, care avea un afis anti-Merkel in mana. In opinia sa, tara nu va putea sa integreze atat de multi straini, deoarece ”viata este deja destul de grea in Germania”.

Cu toate acestea, criza migrantilor, care a afectat-o o vreme pe Merkel, a trecut in mare parte in plan secund, dupa ce afluxul nou-venitilor s-a oprit. Iar un al patrulea mandate pare sigur.

”De fapt furia nu este alimentata doar de politica migratiei a lui Merkel, ci si de neputinta, de sentimentul de a nu fi luati in serios de «cei de sus»”, sublinia recent revista Der Spiegel.

Marea coalitie de centru cu social-democratii, din ultimii patru ani, ”nu a facut aproape nimic pentru a-i linisti pe acesti alegatori”, subliniaza Timo Lochocki, un politolog la German Marshall Fund.

Iar ”tot mai multi alegatri contestatari, dar si conservatori satui de planurile financiare de salvare in zona euro, se duc catre drepata”, in bratele AfD, adauga el.

In continuare antieuro, ca atunci cand a fost infiintat in 2013, AfD face campanie cu un program antiislam si anit-Merkel. Liderii partidului sunt criticati cu regularitate din cauza derapajelor lor rasiste sau a indemnurilor la sfarsitul politicii de ispasire a crimelor naziste.

In opinia lui Nico Siegel, seful Institutului de sondare Infratest dimap, AfD a devenit ”aspiratorul tuturor nemultumitilor”.

GALAGIE

Cum toate partidele traditionale resping AfD, sustinatorii sai au sentimentul ca trebuie sa faca galagie pentru a-si face vocea auzita.

”Alegatorii furiosi se simt intr-o pozitie slaba, pentru ca ei stiu ca, chiar daca voteaza cu altii (...), nu vor scapa de Merkel”, subliniaza Lochocki.

De altfel, Merkel si strategia sa permanenta care consta in a evita subiectele cele mai controversate alimenteaza frustrarea acestor cetateni furiosi, sublinia recent Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

”Cancelarul a devenit un obiect al polarizarii, in contextul in care stilul sau politic este exact la celalalt capat”, subliniaza cotidianul.

Insa, la varsta de 63 de ani si cu 12 ani de putere in spate, cea vizata vede lucrurile altfel.

”Oamenii care fluiera si striga refuza sa asculte”, i-a acuzat ea, adaugand ca intentioneaza sa-si continue mitingurile, inclusiv in locuri ”inconfortabile”, intr-un interviu pentru Berliner Zeitung.

”Cei care arunca cu rosii se comporta ca niste copii. Asta nu aduce nimic”, a apreciat Helmut Wessling, un pensionar venit sa asiste la mitingul de la Binz. El va vota fara sa ezite cu Merkel.