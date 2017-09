Participantii la miting fluturau steaguri ale Republicii Moldova si Uniunii Europene, scrie News.ro.

Unii dintre ei l-au acuzat pe presedintele moldovean prorus Igor Dodon ca ”vinde tara Moscovei”.

Demonstratia a fost organizata de doua partide de opozitie - Platforma Demnitate si Adevar (PDA) si Partidul Actiune si Solidaritate (PAS).

Legea, care introduce un sistem electoral mixt, a fost adoptata de parlamentari si a fost promulgata de Dodon in iulie, in pofida unor proteste in masa in capitala moldoveana si a unor critici din partea Uniunii Europene (UE) si Statelor Unite.

Noua lege prevede ca jumatate dintre parlamentari sa fie alesi pe liste de partid, iar jumatate in circumscriptii.

Unii critici acuza faptul ca aceste modificari favorizeaza cele mai mari doua partide moldovene - Partidul Democrat (PDM; prooccidental, la putere) si Partidul Socialistilor (PSM, prorus, in opozitie).

Ei acuza PDM ca a initiat aceste modificari intr-un efort de a obtine un scor mai bun in alegerile parlamentare prevazute in 2018, din cauza unei scaderi a popularitatii.

Insa sustinatorii noii legi subliniaza ca aceasta ii responsabilizeaza mai mult pe politicieni.

Republica Moldova a fost condusa de trei guverne incepand din 2015, dupa ”disparitia” unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, care a provocat o dubla criza politica si economica in aceasta fosta republica sovietica.

