”Am vorbit cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in noaptea trecuta (de sambata spre duminica). L-am intrebat ce mai face Rocket Man. Se formeaza cozi lungi in fata benzinariilor in Coreea de Nord. Pacat!”, scrie ironic seful statului american, potrivit News.ro.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!