Bombardiere B-1B Lancer, escortate de avioane de lupta, au zburat, sambata, in spatiul international din largul coastei de est a Coreei de Nord, manifestare de forta despre care Pentagonul spune ca arata multitudinea de optiuni militare pe care presedintele Donald Trump le are la dispozitie, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

"Este cel mai indepartat punct din nordul Zonei Demilitarizate in care a ajuns un avion de lupta sau un bombardier american in apropierea coastei Coreei de Nord in secolul 21, ceea ce arata cat de serios tratam comportamentul nesabuit al Coreei de Nord", a declarat Dana White, purtator de cuvant al Pentagonului.

Coreea de Nord a amenintat vineri ca ar putea testa o bomba cu hidrogen in oceanul Pacific. Anterior, liderul nord-coreean Kim Jong-un a afirmat, la televiziunea de stat, ca declaratiile lui Donald Trump, pe care il numeste nebun, l-au convins ca a ales calea cea buna, pe care trebuie sa o urmeze pana la capat, si il ameninta pe presedintele SUA cu cele mai dure reactii, pentru a-l face sa plateasca scump.

In replica, presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac impotriva liderului nord-coreean Kim Jong-un, subliniind ca acesta va fi “testat ca niciodata pana acum”.