Compania Uber este dispusa sa faca unele concesii pentru a-si continua activitatea la Londra, relateaza Sunday Times, in contextul in care vineri autoritatile londoneze au decis sa revoce licenta de functionare a VTC Uber, scrie News.ro.

Potrivit publicatiei britanice, citata de Le Figaro, VTC prevede masuri legate de siguranta pasagerilor si de conditiile pentru cei 40.000 de soferi vizati de decizia autoritatilor londoneze, cum ar fi limitarea numarului de ore de munca si concedii cu plata.

"Desi nu ni s-a cerut sa facem schimbari, ne-ar placea sa stim ce putem face. Insa este necesar un dialog pe care din nefericire nu am reusit sa il avem", a declarat patronul Uber Londra, Tom Elvidge.

Surse apropiate de Regia londoneza pentru transportul in comun au declarat pentru Sunday Times ca intentiile companiei sunt incurajatoare si ca nu este exclusa posibilitateea unor discutii.

Peste 500.000 de persoane au semnat, sambata, o petitie initiata de Uber impotriva revocarii licentei la Londra.

Autoritatile londoneze au decis, vineri, sa revoce licenta de functionare a companiei VTC Uber, ceea ce ridica un obstacol major in calrea activitatilor societatii in Regatul Unit.

Regia pentru transportul in comun din Londra, TfL, a decis sa nu reinnoiasca autorizatia ceruta de Uber de cinci ani. Lovitura este una grea pentru companie, in conditiile in care Londra este principala sa piata din Marea Britanie, cu aproximativ 40.000 de soferi si 3,5 milioane de pasageri anul acesta.

De asemenea, societatea a obtinut un profit de doua milioane de euro in 2015, potrivit celor mai recente date publicitatii.

Decizia va intra in vigoare pe 30 septembrie, data la care expira licenta temporara pe care TfL a acordat-o Uber in mai. Insa compania a anuntat ca va face apel.