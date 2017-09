Mark Zuckerberg, Jeff Bezos si Jack Ma, fondatorii gigantilor de tehnologie si eCommerce Facebook, Amazoon si Alibaba, au pierdut pana la 16 miliarde de dolari intr-o singura zi din deprecierea valorii actiunilor la companiile pe care le controleaza, in urma razboiului de declaratii dintre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si liderul comunist al Coreei de Nord, Kin Jong-un, potrivit publicatiei The Independent .

Devalorizarea titlurilor celor trei companii a avut loc in contextul in care investitorii au cautat sa vanda din portofoliul de actiuni Facebook, Amazoon si Alibaba detinute si sa isi reorienteze plasamentele in active mai sigure, dupa ce ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, l-a acuzat luni pe presedintele american Donald Trump ca a declarat razboi tarii sale si ca Phenianul isi rezerva dreptul de a dobori bombardierele americane.

Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au insultat reciproc, Trump facandu-l pe nord-coreean "nebun", vineri, la o zi dupa ce Kim l-a numit pe el "senil american nebun". Sambata, jignirile au continuat, Ri numindu-l pe Trump "persoana cu probleme psihice, plina de megalomanie si automultumire", care incearca sa transforme ONU intr-un "cuib de gangsteri". Ri a mentionat ca Trump se afla intr-o "misiune sinucigasa", dupa ce presedintele american a spus ca liderul nord-coreean este intr-o astfel de misiune.

"Presedintele malefic", l-a mai numit Ri pe Trump. avertizand ca tara sa este pregatita sa se apere daca Statele Unite dau semne ca ar desfasura "o operatiune de decapitare a conducerii tarii sau un atac militar" asupra Coreei de Nord. El a subliniat ca atacarea cu rachete a teritoriului Statelor Unite este inevitabila, in contextul in care sambata bombardiere americane au survolat apele din largul coastei de est nord-coreene.

Yenul si aurul - considerate investitii sigure in momente tensionate la nivel international au cunoscut un trend sustinut de apreciere dupa ultimele amenintari din partea Coreei de Nord.

Casa Alba a respins luni declaratia ministrului nord-coreean de Externe, potrivit caruia SUA au declarat razboi Phenianului, drept "absurde". La randul sau, Pentagonul a cerut statului comunist sa puna capat provocarilor. "In cazul in care Coreea de Nord nu inceteaza actiunile provocatoare, stiti, ne vom asigura ca ii vom oferi presedintelui optiuni pentru a se ocupa de Coreea de Nord”, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, colonelul Robert Manning.

Pe de alta parte, un purtator de cuvant al secretarului general al ONU a avertizat ca "discutiile inflacarate pot duce la confuzii in comunicare fatale". "Singura solutie la acest lucru este o solutie politica", a adaugat el.

Sursa foto: catwalker / Shutterstock