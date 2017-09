Autoritatile ruse au amenintat ca blocheaza reteaua americana de socializare Facebook, in 2018, daca nu respecta o lege recenta care obliga companiile IT sa stocheze datele personale ale utilizatorilor in Rusia, relateaza AFP.

Anuntul vine in contextul in care pe 18 martie 2018 au loc alegeri prezidentiale in Rusia. Totusi, pana in momentul de fata Vladimir Putin nu a anuntat daca candideaza sau nu.

Respectarea acestei legi “este obligatorie pentru toata lumea”, a declarat seful agentiei de reglementare a telecomunicatiilor, Aleksandr Jarov, citat de agentiile ruse. “In orice caz, vom face in asa fel incat legea sa fie respectata, in caz contrar societatea nu va mai putea sa opereze pe teritoriul rus”, a adaugat el, potrivit News.ro.

Oficialul a precizat ca asteapta ca societatea sa il informeze in legatura cu masurile pe care intentioneaza sa le ia si ca procedurile sunt posibile in 2018.

Nu este pentru prima data cand autoritatile ridica tonul in fata gigantilor americani de internet, privind aplicarea acestei legi care a dus deja la blocarea retelei LinkedIn.

Insa declaratiile de marti vin intr-un context tensionat, la cateva zile dupa ce Facebook a acceptat sa furnizeze Congresului american continutul mesajelor care ar fi fost finantate de Rusia, pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016.

De asemenea, intervin in conditiile in care Rusia se pregateste de propriile alegeri prezidentiale, in martie.