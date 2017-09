Vizionarul Elon Musk, cunoscut pentru proiectele sale ambitioase, precum colonizarea planetei Marte, planuieste sa construiasca o racheta capabila sa calatoreasca in orice punct de pe Pamant in mai putin de o ora.

Daca ideea pe care Elon Musk a prezentat-o va deveni realitate, o calatorie intre New York si Shanghai va fi facuta in 30 de minute. Acest anunt supriza dezvaluie faptul ca planurile antreprenorului in ceea ce priveste industria aerospatiala nu include doar proiecte prin care isi propune sa viziteze alte planete ci si proiecte care se concentreaza pe calatoria intraplanetara prin intermediul rachetelor, conform Bloomberg.

“Daca suntem capabili sa ajungem pe Marte, de ce sa nu calatorim si pe Terra prin intermediul rachetelor?”, a declarat Musk la cel de-al 68-lea Congres International de Astronautica, desfasurat in Adelaide, Australia.

Spre finalul prezentarii, cei care au luat parte la conferinta au putut vedea, intr-o animatie, cum o racheta este lansata de pe o platforma situata pe apa, din zona orasului New York, parcurgand distanta pana in Shanghai in aproximativ jumatate de ora.

Sursa foto: carscoops.com / Shutterstock.com