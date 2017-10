"M-am trezit de dimineata pentru ca tara mea are nevoie de mine", spune Eulalia Espinal I Tarro, o pensionara in varsta de 65 de ani, care s-a asezat la rand alaturi de alte 100 de persoane inca de la 5 dimineata, cu patru ore inainte de inceperea procesului de vot. "Nu stim ce se va intampla, dar trebuie sa fim aici", a continuat ea, conform Reuters, scrie News.ro.

"Duminica va fi o zi importanta pentru democratie", a declarat viceoresedintele regional Oriol Junqueras, la TV3, principalul canal public de televiziune din Catalonia.. Guvernul catalan a anuntat ca deschide peste 2.000 de sectii de vot in regiune, insa politia centrala, mobilizata de Madrid, a depus eforturi sa le inchida. De altfel, conform unui anunt al Guvernului spaniol, au fost sigilate 1.300 din cele 2.315 scoli in care au fost organizate sectii de votare pentru referendum.

Populatia care vrea sa sfideze interdictia impusa de Guvernul spaniol si sa se prezinte la urne a fost indemnata sa isi tipareasca propriile buletine de vot, dupa ce autoritatile de la Madrid au confiscat milioane de buletine de vot. Urnele ar fi pazite in locuri sigure si nu au putut fi gasite in timpul perchezitiilor.

O centrala informatica ar urma sa inregistreze rezultatele numararii voturilor, dar vineri instanta a decis ca aplicatia care permite numararea voturilor sa fie blocata, iar sambata, politisti din Garda civila au descins in sediul Centrului pentru Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei pentru a verifica daca au fost blocate aplicatiile si serviciile prin care ar putea fi facilitat votul. In baza unei legi adoptate de Parlamentul local, liderii catalani sustin ca ar putea declara independenta de Spania in 48 de ore dupa vot.

“Dupa proclamarea oficiala a rezultatelor, care ar urma sa dureze cateva zile, exista o perioada de 48 de ore pentru a proclama independenta, dar acest lucru nu exclude posibilitatea ca noi sa facem inca un apel, in noaptea de 1 (duminica spre luni – n.r.) pentru necesitatea de a ne aseza si a discuta, pentru a rezolva aceasta chestiune in mod politic”, a declarat presedintele catalan Carles Puigdemont pentru BBC News.

Potrivit unui sondaj realizat de Guvernul spaniol in iunie 2017, 41% dintre catalani ar fi in favoarea independentei, fata de 50% care i se opun. Insa atitudinea Madridului a dus la o crestere la 85% a proportiei celor care vor un vot. Acesta este al doilea referendum pentru independenta organizat de Catalonia in ultimii trei ani. In 2014, presedintele Generalitat a incercat sa organizeze un vot, insa Madridul l-a declarat imediat ilegal. In pofida acestui lucru, o consultare populara cu valoare simbolica a fost organizata pe 9 noiembrie 2014.

Rata de participare s-a apropiat de 40%, iar aproximativ doua milioane de alegatori (80% dintre alegatori) au spus “da” independentei. Impulsionat de succesul de atunci, pe 6 septembrie 2017, Parlamentul catalan, unde separatistii sunt majoritari dupa alegerile regionale din 2015, a votat o lege care prevede un referendum privind independenta Cataloniei.

Acest text a fost suspendat imediat de Curtea Constitutionala spaniola. Pentru Mariano Rajoy, scenariul independentei este imposibil, pentru ca este contrar Constitutiei spaniole, care garanteaza unitatea tarii. Presedintele catalan Carles Puigdemont, fost jurnalist si sustinator vechi al independentei, a preluat conducerea luptei pentru acest referendum, care nu este sustinut in unanimitate de formatiunea sa.

Oficiali de la Madrid, inclusiv Procurorul General, a avertizat ca Puigdemont ar putea fi arestat pentru faptele sale, desi aceasta optiune nu este luata in calcul deocamdata. Potrivit analistilor, tabara “da” ar urma sa castige la urne, pentru ca alegatorii favorabili independentei vor fi cei motivati sa incalce interdictia de vot. Insa rata de participare va fi, probabil, scazuta, astfel ca rezultatele nu vor prezenta prea mare credibilitate.

Cu toate acestea, represiunea lansata de Guvernul spaniol i-a subminat propria imagine in tara si in Europa. Separatistii spera sa iasa consolidati din aceasta criza. Catalonia, regiune bogata cu 7,5 milioane de locuitori, aflata in nord-estul Spaniei, are propria limba si cultura, precum si un grad sporit de autonomie, dar nu este recunoscuta drept o natiune separata de statul spaniol. Economia sa reprezinta aproximativ 19% din PIB-ul tarii iberice.

Sursa foto: By Gines Romero / Shutterstock