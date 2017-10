Politia spaniola a facut uz de gloante de cauciuc duminica, intr-o intersectie din Barcelona, anunta Reuters, citand El Periodico, incidentele avand loc in contextul referendumului pentru independenta Cataloniei si al interventiei fortelor de ordine pentru a bloca procedul de votare. De asemenea, conform serviciilor de urgenta catalane, 38 de persoane au suferit rani minore, scrie News.ro .

"Mai multi martori au declarat ca politia a tras cu gloante de cauciuc", la intersectia a doua strazi din Barcelona, a scris ziarul pe site-ul sau.

Conform serviciilor de urgenta catalane, 38 de persoane au fost ranite, cele mai multe avand rani minore, in urma actiunilor politiei.

Fortele de ordine au intrat si intr-o sectie de vot din Girona cu cateva minute inainte ca liderul catalan Carles Puigdemont sa vina sa voteze. Politistii au fost intampinati de oameni care, cu pumnul ridicat, au cantat imnul catalan.

Politisti dotati cu scuturi s-au confruntat in Barcelona cu sute de alegatori, in timp ce multimea scanda "Suntem un popor al pacii!". In zona au fost trimise vehicule blindate si o ambulanta.

Referendumul pentru independenta Cataloniei a fost declarat ilegal de Guvernul central de la Madrid, care afirma ca, in conformitate cu prevederile Constitutiei, statul are caracter indivizibil si a trimis mii de politisti in Catalonia pentru a impiedica votul, inchizand sectiile de vot si confiscand urne si buletine de vot.

Votul la referendum a inceput la ora locala 9.00 si ar fi urmat sa se desfasoare in 2.300 de sectii de votare, insa autoritatile centrale au anuntat sambata ca au inchis mai mult de jumatate dintre acestea.