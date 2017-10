Cele mai ciudate legi din lume reusesc fie sa-ti starneasca rasul, fie sa te lase fara cuvinte. Barbatii care uita de aniversarea sotiilor comit o crima, cei care au pestisori in acvariu sunt amendati, iar jucariile sexuale sunt interzise intr-un stat in care prostitutia este legala. Acestea sunt doar cateva dintre cele mai bizare legi din lume.

Daca pana acum credeai ca in Romania legile sunt imposibile, citeste mai jos ce reguli ciudate au fost legiferate in alte tari de pe glob.

Cele mai ciudate legi din lume

1. Alege repede o tara cunoscuta indeosebi pentru arta. Te-ai gandit cumva la Franta? Italia? Ei bine, adauga pe lista si statul Wyoming, SUA. In acest stat este in vigoare o lege care spune ca orice proprietar care detine o cladire care costa mai mult de 100.000 de dolari (iar asta inseamna cele mai multe cladiri) trebuie sa investeasca cel putin 1% din bani in opere de arta, potrivit redbookmag.com.

2. Nu ai voie sa detii mai mult de 50 de kilograme de cartofi, daca locuiesti in vestul Australiei. Nu e de gluma, politistii au dreptul sa iti perchezitioneze casa si masina daca au vreo banuiala!

Foto: Shutterstock / Dmitriy Gutkovskiy

3. Thailanda are cateva legi destul de stricte si ciudate in acelasi timp. De exemplu, daca vrei sa bei un pahar de vin sau un cocktail, trebuie sa tii cont de faptul ca ai voie sa consumi alcool doar in timpul pranzului si la cina.

4. In Elvetia nu este permis sa tragi apa la toaleta dupa ora 10 p.m.. Se considera ca poluezi fonic.

5. In Singapore daca vrei sa mesteci o guma dupa masa vei fi dezamagit sa afli ca aceasta tara a interzis guma de mestecat in 1992. Exista o exceptie, insa: daca poti dovedi ca ai nevoie de guma in sens terapuetic, atunci o poti obtine.

Foto: Shutterstock / WAYHOME studio

6. In Scotia este in vigoare o lege foarte veche care spune ca daca un strain iti bate la usa si te roaga sa il lasi la toaleta trebuie sa accepti.

7. In San Francisco este ilegal sa hranesti porumbeii. Unii locuitori ii numesc chiar "sobolanii din cer". Problema cu porumbeii este atat de spinoasa in San Francisco, incat municipalitatea a creat un site in care sunt enumerate o multime de motive pentru care sa nu hranesti porumbeii.

8. Poate una dintre cele mai ciudate legi. Sa uiti de ziua sotiei este o crima, potrivit unei legi din Samoa.

Foto: lOvE lOvE

9. In Roma este interzis sa tii un peste in acvariu. Daca esti prins, cu siguranta vei fi amendat. Si Elvetia are legi stricte pentru cei care vor sa creasca pesti in acvariu. Pentru ca sunt fiinte sociale, in orice acvariu trebuie sa fie cel putin doi pestisori aurii.

10. Jucariile sexuale de toate tipurile sunt interzise in Reno, Nevada. Acest lucru ar putea avea sens in Vatican, insa in Nevada, singurul stat din SUA in care prostitutia este legala?