La Madrid, sambata dupa-amiaza are loc un miting pentru "apararea natiunii si a Constitutiei Spaniei".

Potrivit El Pais, in intreaga Spanie au loc manifestatii pentru dialog si unitate in fata situatiei din Catalonia, potrivit News.ro.

Oamenii vor manifesta in fata primariilor din diverse localitati, imbracati in alb.

Guvernul spaniol i-a indemnat vineri pe separatistiii catalani sa-si dizolve parlamentul si sa convoace alegeri in regiune, in vederea depasirii crizei intre Madrid si Barcelona, came ameninta cu declararea independentei in zilele urmatoare.

Presedintele regiunii Catalonia Carles Puidgemont a anuntat ca ar putea sa declare independenta regiunii la inceputul saptamanii viitoare.