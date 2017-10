Mii de partizani ai opozantului Aleksei Navalnii, in prezent in detentie, manifesteaza in intreaga Rusie impotriva presedintelui Vladimir Putin, sambata, ziua in care liderul de la Kremlin implineste 65 de ani.

Inainte de o manifestatie prevazuta in cursul serii la Sankt Petersbug, unde s-a nascut Putin, demonstratii au avut loc in circa 80 de localitati, ducand la arestarea a zeci de persoane, conform organizatiei OVD-Info, citata de Le Figaro, potrivit News.ro.

La Moscova, peste o mie de persoane, in special tineri, s-au aflat in piata Puskin si artera Tverskaia, in ciuda interdictiei autoritatilor, fiind auzite scandari precum "Putin, rusinea Rusiei".

"Vreau sa stopez actiunile lui Putin. Vreau ca Rusia sa fie o tara europeana. Vreau sa traiesc libera. Nu vreau un regim asiatic sau nord-coreean", a declarat Maria Antonienko, o studenta de 18 ani.

Politia a anuntat ca 700 de persoane participa la manifestatie, fiind luate importante masuri de securitate.

"Nu puteam sa nu vin. Nu il sustin pe Navalnii, dar sunt aici pentru ca eu cred ca are dreptul sa fie candidat la alegeri", a declarat Orest Tchertchessov, in varsta de 43 de ani, retinut in timpul manifestarilor din primavara.

Desi s-a impus in ultimele luni ca opozantul numarul 1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii are putine sanse de a se prezenta la alegeri. Comisia Electorala centrala anuntase in iunie ca o precedenta condamnare pentru deturnare de fonduri il face incompatibil pentru alegeri.

Vladimir Putin, la putere in Rusia din 1999, nu a anuntat inca daca va candida pentru un nou mandat.

Inainte de manifestatia de la Sankt Petersburg, neautorizata, doi responsabili ai echipei de campanie ai lui Navalnii au fost retinuti si urmeaza sa fie prezentati in fata unui judecator.

Vladimir Putin va petrece ziua de nastere alaturi de apropiati, dar va prezida si o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, conform purtatorului de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov.